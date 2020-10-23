الرئيس اللبنانى: نتطلع أن تظل الأمم المتحدة راعية للقيم والسلام بين الشعوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تطلعه أن تظل الأمم المتحدة راعية للقيم الدولية والسلام بين الشعوب، وحافظة للعدالة والمساواة،جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الرئيس اللبناني إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو جوتيريس، بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي. وأكد عون تقدير لبنان للمسئوليات التي يضطلع بها الأمين العام للأمم المتحدة، لاسيما في ما يتعلق بمواقفه تجاه لبنان وشعبه، ومتمنيا له التوفيق في الجهود الخيرة.

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