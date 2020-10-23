الطيران العماني يسير رحلات جوية إلى تركيا

وقال بيان صادر على الإنترنت من شركة الطيران العماني في مسقط: "يطير الطيران العماني الآن مرتين في الأسبوع من مسقط إلى إسطنبول، كل يوم أحد وأربعاء".

وجاء هذا البيان مع إعلان أن الرحلات سوف تكون عبر هذه الوجهة "دون الحاجة إلى اختبار فيروس كورونا أو الحجر الصحي".