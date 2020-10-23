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الخارجية الأمريكية: "الأزمة الخليجية" أولوية متقدمة لواشنطن

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© Sputnik . Ramil Sitdikov

ونقلت صحيفة "الشرق"، صباح اليوم الجمعة، عن شينكر في مؤتمر صحفي، أمس، أنه خلال الشهر الماضي تم عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبلاده تمتلك روابط قوية وبناءة في منطقة الخليج.

وأكد أن تلك الحوارات الاستراتيجية في الخليج تساهم في تعزيز العلاقات بين واشنطن وحلفائها في المنطقة، وكذا الالتزام بالأمن والرفاهية، وتعطي الفرصة لتقييم أوسع لجميع أنواع العلاقات مع كل الشركاء، كما أنها تستهدف فتح إمكانات جديدة على المستوى الثنائي.

وشدد شينكر على أن الأزمة الخليجية ظلت تشكل أولوية متقدمة للولايات المتحدة، حيث انخرطت فيها على أعلى المستويات مع الشركاء في ، موضحا أن الأزمة الخليجية لا تخدم أي طرف باستثناء بعض الدول.

وكانت والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.

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