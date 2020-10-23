وزير الطاقة السوداني: خسائر النفط من العقوبات الأمريكية نحو 24 مليار دولار

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وبحسب الوزير، انعكس الأثر البالغ بشكل خاص في "انخفاض معدل الاستخلاص النفطي بسبب خروج الشركات ذات المؤهلات الفنية والمالية والخبرات، إضافة إلى توقف دخول الشركات المستثمرة إلى السودان، وعدم انسياب المعاملات المالية عبر المؤسسات المصرفية للشركات العاملة، وعدم المقدرة على الاستفادة من فرص التأهيل والتدريب للكادر البشري والتقنيات الحديثة في مجال النفط، عزل السودان عن المحيط الإقليمي للتعامل في تقديم الخدمات الفنية في مجال النفط، الصعوبة في التخطيط السليم ووضع الاستراتيجية الطويلة المدى لإدارة الموارد النفطية بالبلاد وغيرها من الصعوبات".
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