تدمير طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

ونقلت قناة "السعودية" عن قيادة "القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن"، القول: "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة". وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي إن الطائرة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية". ​ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" على الواقعة.

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