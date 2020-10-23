وأضاف حميد، قائلا: "لا شك أن هناك معوقات يجب تجاوزها من أجل تشكيل الحكومة في هذه المرحلة، وباتت معلومة من الجميع لجهة أن رئيس الحكومة هو سياسي، بينما الحديث عن حكومة يرأسها حلف غير سياسي وحكومة أخصائيين وليس حزبيين، وتوزيع الحقائب وغير ذلك من الأمور".
وأشار حميد إلى أن "الرهان اليوم على الحكمة بالتعاطي بهذا الشأن الجدير بأن يبذل من أجله كل جهد من أجل أن يكون لدينا حكومة تبدأ بموضوع البرنامج الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطة الحكومة، التي هي حكومة مهمة ولفترة محدودة قد تطول إذا ما تبين أن هناك إمكانية للسير قدماً في موضوع الإصلاحات".
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ولفت حميد إلى أن "أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هي استعادة ثقة المواطنين، وثقة الخارج بلبنان".
واستدعى رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن أعلن عن تأييده 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الرهان على الحكمة بالتعاطي مع ملف تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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