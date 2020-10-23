نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الرهان على الحكمة بالتعاطي مع ملف تشكيل الحكومة 

وأضاف حميد، قائلا: "لا شك أن هناك معوقات يجب تجاوزها من أجل تشكيل الحكومة في هذه المرحلة، وباتت معلومة من الجميع لجهة أن رئيس الحكومة هو سياسي، بينما الحديث عن حكومة يرأسها حلف غير سياسي وحكومة أخصائيين وليس حزبيين، وتوزيع الحقائب وغير ذلك من الأمور".

وأشار حميد إلى أن "الرهان اليوم على الحكمة بالتعاطي بهذا الشأن الجدير بأن يبذل من أجله كل جهد من أجل أن يكون لدينا حكومة تبدأ بموضوع البرنامج الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطة الحكومة، التي هي حكومة مهمة ولفترة محدودة قد تطول إذا ما تبين أن هناك إمكانية للسير قدماً في موضوع الإصلاحات".

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وأوضح أنه "من حيث المبدأ تشكيل الحكومة من حزبيين غير وارد، لكن الأساس في الموضوع أن يكون هناك فرصة للقوى السياسية التي شاركت في اختيار الرئيس سعد الحريري أن تبدي ما لديها من قدرات، وفي كل المكونات والطوائف هناك طاقات خيرة ليست حزبية في المعنى الحزبي لكن على الأقل إنتماء طائفي، والدستور نص على أن الحكومات التي تشكل لا سيما بعد إتفاق الطائف يجب أن تراعي هذه التوازنات الطائفية، كل الطوئف لديها قدرات كامنة وشخصيات مقدرة ومحترمة، والمهم أن الشخص الذي يتم اختياره يجب أن يتمتع بكفاءة تمكنه من القيام بما يتوجب عليه في المرحلة المقبلة".

ولفت حميد إلى أن "أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هي استعادة ثقة المواطنين، وثقة الخارج بلبنان".

واستدعى رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن أعلن عن تأييده 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.