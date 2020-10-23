بومبيو: حزب الله لا يزال  يشكل تهديدا لأمريكا وعلى جميع البلدان تقييد أنشطته

ونقل موقع "النشرة" اللبناني عن بومبيو ما قال إنه تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنه "يجب على جميع البلدان العمل على تقييد نشاط الحزب وحماية نفسها".

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ولفت إلى ان "إدراج اثنين من مسؤولي حزب الله يزيد من فضح أنشطة الجماعة الإرهابية وتعطيل شبكاتها التشغيلية".

وكانت ​​وزارة الخزانة الأمريكية​ قد أعلنت فرض ​عقوبات​ على "قياديين في ​"​حزب الله​"، هما عضوا المجلس المركزي للحزب ​نبيل قاووق​ وحسن البغدادي.

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وقد وصف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية القياديين بأنهما من أبرز العاملين في إدارة عمليات "حزب الله" وأنشتطه العسكرية".

جدير بالذكر كذلك أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات على ​السفير الإيراني​ في ​العراق​ إيرج مسجدي، "الجنرال في ​الحرس الثوري​، والذي لعب دورا بارزا في تدريب وتسليح الميليشيات"، بحسب ما جاء في توصيف الوزارة له.