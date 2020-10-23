إسرائيل… "حفل زفاف" ينتهي بعراك بين الشرطة والضيوف وفتح تحقيق مع صاحب الحفل

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، صباح اليوم الجمعة، بأن ضيوف حفل زفاف أمس الخميس، في منطقة بن شيمن، في وسط إسرائيل، اعتدوا على طاقم الشرطة وتسببوا في إتلاف إحدى سيارات الشرطة الإسرائيلية، أثناء محاولة "فض" الحفل.

وأوضحت الإذاعة أن حفل الزفاف حضره ما يزيد عن 300 شخص، ويحتوي على طاولات طعام وأوركسترا وحفلة رقص مزدحمة، وأغلب الضيوف دون أقنعة واقية، ولم يحافطوا على قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها البلاد، ما دفع الشرطة إلى "فض" الحفل".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، أنه تم إلحاق أضرار بإحدى سيارات الشرطة، وتم اعتقال المشتبه به واقتياده للاستجواب، وفتح تحقيق مع صاحب "حفل الزفاف".

ويشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون مكافحة كورونا، والمسمى بـ"كابينيت كورونا"، قرر بدء الرفع التدريجي للإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة لنحو شهر للحد من تفشي الفيروس.