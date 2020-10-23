أمريكا تتعهد خطيا بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن بلاده حققت قفزة كبيرة إلى الأمام بتوقيعها على اتفاق يضمن تفوقها النوعي والأمني لعقود طويلة، وهو نتاج عمل لعدة أشهر سابقة.

وكان غانتس قد أنهى زيارته لواشنطن، التي التقى خلالها مع نظيره الأمريكي مارك أسبر، ورئيس الأركان مارك ميلي.

وذكر الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، ناقشا التعويضات لإسرائيل، في أعقاب صفقة F-35 المتوقعة، بين الولايات المتحدة والإمارات، فيما نوقشت صفقة لشراء مقاتلات ومروحيات ودفاع جوي، وأسلحة خاصة من شأنها الحفاظ على تفوّق إسرائيل في المنطقة.

وبحث وزير الدفاع الإسرائيلي ملف الأسلحة المتوقع أن تبيعها الولايات المتحدة لبعض دول الجوار الإسرائيلي، كجزء من اتفاقيات التطبيع.