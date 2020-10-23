رئيس حزب لبناني ينفي اتهامات التفاوض مع إسرائيل

وأكد المكتب الإعلامي في بيانه أن "هذه الأخبار المشبوهة، التي ساهم في الترويج لها بعض الإعلام السيئ الصيت، تأتي في سياق إسرائيلي يرمي إلى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافاً شخصياً لباسيل، تتشارك فيه آلة الكذب الإسرائيلية مع أدوات في الداخل اللبناني".

وتمنى المكتب الإعلامي على وسائل الإعلام، وأقله اللبنانية، عدم التماهي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والامتناع عن نشر أخبارها الكاذبة.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل.

وتوسطت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في الناقورة، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.