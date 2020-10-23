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التحالف العربى يعترض ويدمر طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن التحالف العربي أكد على اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وفي سياق منفصل أكد معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، أن الحكومة اليمنية تخوض بدعم وإسناد من التحالف العربى معركة تاريخية فاصلة للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، موضحا أن التحركات الإيرانية الأخيرة كشفت بوضوح حقيقة المعركة التي تدور في اليمن منذ خمسة أعوام.

ووفقا لقناة العربية الحدث، أكد وزير الإعلام اليمنى، الأحداث أكدت أن الحكومة اليمنية والجيش والشعب اليمني بدعم وإسناد من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية يخوضون معركة تاريخية فاصلة في الدفاع عن الأرض والهوية، والتصدي للمخطط التوسعي الإيراني بخلفياته التاريخية والعنصرية، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏".

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