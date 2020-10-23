شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 إرهابيين بإنفجار عبوة ناسفة فى سيارتهم بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 إرهابيين فى إنفجار عبوة ناسفة فى سيارتهم بمحافظة صلاح الدين العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، وأعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ، عن اعتقال خمسة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، تمكنت مفارز استخبارات لواء مغاوير القيادة ومفرزة من مكافحة إرهاب سامراء، من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في منطقة العكسة التابعة الى قضاء الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين".



وأضاف البيان أن المعتقلين من "المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".