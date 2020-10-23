شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون بالضفة الغربية المحتلة، و 5 آخرين من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى اثنين آخرين وسط مدينة بيت لحم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة والقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.