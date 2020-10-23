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السودان يشارك في اجتماعات رئاسة الاتحاد الأفريقي

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وأكدت الوكالة، مساء أمس الخميس، أن وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، ألقى خطاب السودان في اجتماعات رئاسة الأتحاد الأفريقي، المجموعات الاقتصادية، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيقاد".

 وأوضح السودان في كلمته أنهم في "إيقاد" قدموا تقريرا عن المواصلات وعن التكامل الصحي لدرء جائحة ، مبينا أنه في ملف المواصلات قدموا معلومات حول النشاط في القارة، وذلك بهدف خلق شبكات التواصل بين أعضاء مجموعة "إيقاد".

 وأوضح وزير الخارجية السوداني المكلف أن عمل "إيقاد" تأسس على أربعة أعمدة رئيسية، أهمها النشاط في الزراعة والبيئة والأمن والسلام في القارة، مشيرا إلى أنه تم تقديم نموذج لعمل "إيقاد" ودخولها في عمليات السلام ببلدان الإقليم جنوب السودان والصومال.

ويذكر أن منظمة "إيقاد" تتكون من عدة دول هي: السودان، جنوب السودان، جيبوتي، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وأريتريا.

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