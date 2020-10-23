العراق... انفجار سيارة مفخخة في الرمادي وإصابة مدني

وفي تصريح لـ "السومرية نيوز"، أفاد المصدر بأن السيارة المفخخة التي انفجرت كانت من نوع "كيا"، وقد تم الانفجار أثناء وقوفها تحت جسر البو هايس في الرمادي.
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وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العجلة متروكة على الخط السريع تحت الجسر الرابط بين الخمسة كيلو والبو ذياب"، لافتا إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة مدني واحد.
يذكر أن آخر انفجار تحدثت عنه وسائل إعلام عراقية كان في بغداد منتصف أكتوبر/تشرين الأول، حيث هز انفجار عنيف وسط العاصمة.
وأفادت مصادر أمنية وقتها بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع سلمان فائق في منطقة الكرادة وسط بغداد.
وشهدت العراق خلال الشهر الماضي تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق.
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