الأكبر في العالم… نافورة النخلة في دبي تدخل "غينيس"… فيديو

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم الجمعة، بأن دبي أطلقت "نافورة النخلة"، محطمة الرقم القياسي لأكبر نافورة في العالم، كونها تغطي مساحة 14366 قدما مربعا، في منطقة تسوق في نخلة جميرا.

وحضر الاحتفال حشد من الضيوف والمقيمين والسياح الذين شاهدوا تحطيم "نافورة النخلة" للرقم القياسي، واستمتعوا بأغنية حصرية حملت عنوان "دبي كوكب آخر" /Dubai is another planet/ تم إنتاجها خصيصا احتفاء بروح هذه المدينة النابضة بالحياة والملهمة.

وتحتل "نافورة النخلة" التي تعد احتفالا بإبداعات دبي وطموحاتها مساحة تنتشر على أكثر من 14 ألف قدم مربعة تغمرها مياه البحر وتشع خلال الليل بأنوار 3 آلاف مصباح "ليد" تنبض بالحياة، وتتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

وشهدت الاحتفالات بإطلاق "نافورة النخلة" التي تم خلالها الالتزام بالبروتوكولات الصارمة المتعلقة بالصحة والسلامة، مجموعة من العروض الترفيهية والفنية الحية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية الساحرة.