شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية استمرار تأثير رياح السطحية على بعض المناطق فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة. وإليكم التفاصيل... السعودية السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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