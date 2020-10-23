شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية استمرار تأثير رياح السطحية على بعض المناطق فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.
وإليكم التفاصيل...
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
و أوضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 08:38 و الجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والمد الثاني عند الساعة 04:00 و الجزر الاول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.
سلطنة عمان
يسود طقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكّل السحب المنخفضة أو الضباب في فترات من الليل والصباح الباكر على محافظة الوسطى والمناطق الصحراوية من محافظة الظاهرة .
فيما ستكون حركة البحر هادئة على معظم سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر، يتحول إلى متوسط الموج على سواحل بحر عمان ومحافظة جنوب الشرقية ويصل أقصى ارتفاع له مترين مساء الغد .
وتبلغ درجة الحرارة العظمى في ولاية السيب 32 درجة ، مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.. وفي مدينة صلالة تبلغ درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار؛ ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه خلال الليل.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 20 %.
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