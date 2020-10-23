شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يعلن شن غارة جوية استهدفت قيادات فى تنظيم القاعدة قرب إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الأمريكى أنه شن غارة جوية ضد قياديين فى تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب فى شمال غربى سوريا، وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فى بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "إن القوات الأمريكية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولى تنظيم القاعدة فى سوريا كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب".

وأضاف البيان أن القضاء على هؤلاء القياديين فى تنظيم القاعدة فى سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابى على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء.. ولم يحدد البيان عدد القتلى الذين حصدتهم الغارة.

من جهته، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبد الرحمن، "إن القصف نفذته طائرة مسيرة واستهدف مأدبة عشاء فى قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية وأسفر عن مقتل 14 متشددا، بينهم ستة قياديين فى التنظيم.