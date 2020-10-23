شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع بغزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر الجمعة، سلسلة غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان إسرائيل رصد إطلاق قذيفتين من القطاع واعتراض إحداهما.
وأفاد مصدر أمني بأن الطائرات الحربية أطلقت 4 صواريخ على موقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ثم عاودت طائرات حربية مقاتلة قصف الموقع بصاروخين آخرين.
وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مواقع إرهابية تابعة لمنظمة حماس في القطاع، وهي موقع لإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية.
وحمل الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.