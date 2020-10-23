شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر الجمعة، سلسلة غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان إسرائيل رصد إطلاق قذيفتين من القطاع واعتراض إحداهما.

وأفاد مصدر أمني بأن الطائرات الحربية أطلقت 4 صواريخ على موقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ثم عاودت طائرات حربية مقاتلة قصف الموقع بصاروخين آخرين.

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وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مواقع إرهابية تابعة لمنظمة حماس في القطاع، وهي موقع لإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية.

وحمل الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه.