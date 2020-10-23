"الدولية للصليب الأحمر": المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في حالة حرجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس، إن المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 88 يوما احتجاجا على حبسه الإداري في إسرائيل "دخل في مرحلة حرجة".
وقال رئيس قسم الصحة في اللجنة الدولية إيف جيبينز: "من منظور طبي، السيد الأخرس يدخل مرحلة حرجة... بعد مرور أكثر من 85 يوما على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة".
وحث بيان اللجنة الدولية على "إيجاد حل يجنّب فقدان حياة" الأخرس الذي يمكث في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
واعتقل الجيش الإسرائيلي الأخرس أواخر يوليو الماضي في منزله في سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وأصدر قرارا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
والاعتقال الإداري موروث عن الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، إذ يعتمد الاعتقال على معلومات أو ملف سري.
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