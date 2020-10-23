شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترحب بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية ترحيبها باعلان الولايات المتحدة التحرك نحو إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان صحفي إن هذه الخطوة تعد علامة مهمة في التحول الديمقراطي الانتقالي في السودان الذي يسعى

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إلى العودة إلى المجتمع الدولي.

وقال البيان إن المانيا ستواصل دعمها للسودان ضمانا لهذا التقدم التاريخي نحو السلام والديمقراطية والانتعاش الاقتصادي، حتى تصير أمرا مستداما في السودان .