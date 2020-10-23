شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدشن مركز للشحن الجوي لتوزيع مصل مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستدشن شركة (الإمارات للشحن الجوي) أول مركز عمليات جوية في العالم مخصص لمصل مكافحة فيروس كورونا المستجد في دبي، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان .
وذكر البيان أن شركة (الإمارات للشحن الجوي) "تستعد لادارة الجوانب اللوجيستية لتوزيع مصل محتمل لمكافحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم عبر تدشين أول مركز شحن جوي مخصص للمصل في دبي".
ويحظى المركز بأكثر من أربعة ألاف متر مربع من مساحة تخزين الأدوية ويقدر أنه يسع نحو عشرة ملايين مصل بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجة مئوية.
وأوضحت الشركة أن هذا المركز سيمثل "أكبر منشأة جوية في العالم مخصصة لأمصال مكافحة فيروس كورونا".
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