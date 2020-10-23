شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن قرب إنهاء ظاهرة فارضي الإتاوات بعد القبض على 599 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد مدير الأمن العام الأردني للعمليات العميد أيمن العوايشـة، أن مديرية الأمن على وشك إنهاء فارضي الإتاوات، بعد القبض على 599 شخصا منهم منذ بدء حملة أمنية لمطاردتهم.

وقال العوايشـة لـ"صوت المملكة"، إن "عدد الأشخاص المقبوض عليهم من فارضي الإتاوات قريب من الأرقام المتوفرة لدى الأمن العام لمن اعتاد البلطجة وفرض الإتاوات".

وأضاف: "نحن على وشك إنهاء فارضي الإتاوات، وبقيت أعداد بسيطة... مستمرون في المتابعة واستهداف فارضي الإتاوات المعروفين وأعوانهم".

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ووصف فارضي الإتاوات، بأنهم مجموعات خارجة على القانون تجمعهم مصالح مشتركة، والقانون عرفهم بعصابات الأشرار وموجودون في جميع المحافظات.

ورأى العوايشة، أنهم "لا يشكلون تهديدا حقيقيا على الأمن القومي الأردني".

ودعا العوايشة مجلس النواب المقبل إلى تشديد العقوبات في قضايا "السلب وفرض الإتاوات"، مشيرا إلى التخطيط لحملة أمنية مقبلة ضد ترويج المخدرات بـ"ذات القوة"، قائلا: "سنضرب بؤر المخدرات ضربة قوية على مستوى الأردن".

وبدأت مديرية الأمن العام تنفيذ حملة أمنية الأسبوع الماضي، لإلقاء القبض على "فارضي الإتاوات ومروعي المواطنين".