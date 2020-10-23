شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: 12 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 7650 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و650 حالة. وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية أمس الخميس، بأنه جرى تسجيل شفاء ستة مصابين؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7369 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 163 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا: 12 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 7650 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.