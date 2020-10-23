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شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 2884 مركبة بسبب الوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المرور عن ضبط 2884 مركبة مخالفة خلال تنفيذه الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن المركبات المخالفة تم ضبطها بمختلف مناطق المملكة، حيث قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف المرور، أن الحملة تأتي ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهاب المرور من الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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