شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تُعلن فرض رسوم مالية على استخدام «واتساب» لهذه الفئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بات فرض رسوم مالية على استخدام واتساب رسميًا بعد تكهنات كثيرة حول هذا الأمر وذلك عقب استحواذ فيسبوك على المنصة العالمية الشهيرة.

وأعلنت مؤخرًا شركة “فيسبوك” أنها ستبدأ في فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدم بعض خدمات تطبيق التواصل “واتساب”.

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وقالت شركة التواصل الاجتماعي المالكة لتطبيق “واتساب”، إنها سوف تقدم قريباً خدمات مثل الاستضافة لمساعدة شركائها على إدارة رسائل الدردشة مع العملاء والمخزون ومزيدا من الخدمات.

كما ذكرت الشركة أنها سوف توسع الطرق الممكنة بالنسبة للأشخاص لتفقد المنتجات المتاحة والقيام بعمليات شراء مباشرة عبر التطبيق.

وأشارت “فيسبوك” إلى أنها سوف تستخدم العوائد المالية من الأعمال لاستمرار تقديم خدماتها المجانية لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم.

وتسمح “واتساب بيزنس” للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع العملاء وتقديم الدعم وبيع المنتجات بشكل مباشر، مع وجود أكثر من 50 مليون مستخدم في قطاع الأعمال.