شكرا لقرائتكم خبر عن كي لا تخسر أموالك.. نصيحة مهمة قبل شراء «آيفون 12» الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالله السبع، بشراء هاتف آيفون 12 الجديد من مكان معتمد وموثوق ومن خلال فاتورة موثقة.

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وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الجمعة يبدأ بيع أجهزة الايفون 12 ومن المهم حتى لا تخسر أموالك عدم شراء الجهاز إلا من مكان معتمد في المملكة، مضيفا أن الجهاز لو أُغلق بسبب الايكلاود فإن شركة أبل لن تفتح الجهاز إلا لو كانت الفاتورة من مكان معتمد”.

وأضاف عبدالله السبع “أيضا لا تنقل بياناتك للجهاز الجديد وأنت ما تعرف الايكلاود لأنه؛ لأن الجهاز لو تم إقفاله لن تستطيع الاستفادة منه وستبيع الجهاز كقطع غيار”.