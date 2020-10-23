شكرا لقرائتكم خبر عن كي لا تخسر أموالك.. نصيحة مهمة قبل شراء «آيفون 12» الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبدالله السبع، بشراء هاتف آيفون 12 الجديد من مكان معتمد وموثوق ومن خلال فاتورة موثقة.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الجمعة يبدأ بيع أجهزة الايفون 12 ومن المهم حتى لا تخسر أموالك عدم شراء الجهاز إلا من مكان معتمد في المملكة، مضيفا أن الجهاز لو أُغلق بسبب الايكلاود فإن شركة أبل لن تفتح الجهاز إلا لو كانت الفاتورة من مكان معتمد”.
وأضاف عبدالله السبع “أيضا لا تنقل بياناتك للجهاز الجديد وأنت ما تعرف الايكلاود لأنه؛ لأن الجهاز لو تم إقفاله لن تستطيع الاستفادة منه وستبيع الجهاز كقطع غيار”.
كانت هذه تفاصيل خبر كي لا تخسر أموالك.. نصيحة مهمة قبل شراء «آيفون 12» الجديد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.