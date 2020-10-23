شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن الناجي من انهيار مواقف الخبر يروي قصة عبارة «يا نعيش سوا يا نموت سوا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المواطن مشاري المطيري، المواطن الناجي من حـادث انهيار مواقف الخبر، قصة إنقاذه وتضحيات رجال الدفاع المدني حتى اللحظات الأخيرة رغم صعوبة عملية الإنقاذ، حيث قال له أحد رجال الدفاع المدني “يا نعيش سوا يا نموت سوا”.

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وقال المطيري، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا”: “إن العريف سليمان استطاع النزول لعمق 7 أمتار من الركام والحطام من أجل الوصول إليه وإنقاذه، مؤكدًا أنه حاول بكل السبل فتح المجرى الهوائي ليتمكن من إنقاذ المطيري”.

وأضاف أنه بعد تعثر سليمان في إيجاد حل مناسب لإخراجه، حاول إثناءه عن البقاء معه، مطالبًا إياه بالخروج حفاظًا على حياته، إلا أن سليمان رفض مناقشة الأمر معه، ليرد قائلًا “يا نعيش سوا أو نموت سوا”، ليواصل عملية إنقاذه حتى تمت المهمة بنجاح بتوفيق الله.