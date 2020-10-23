الجيش اليمني: مقتل وإصابة حوثيين وتدمير معدات في قصف جنوبي صعدة

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد اللواء الثالث عاصفة في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي، قوله إن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع تمركز للحوثيين في تبة الشتيفي بمنطقة مران (مديرية حيدان جنوب غربي صَعدة) واستطاعت إصابتها بدقة عالية".

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وأكد اللواء العجابي "مقتل وإصابة عدد من الحوثيين وتدمير أسلحة ومعدات ثقيلة تتواجد في المواقع المستهدفة إلى جانب متارس كانت تتحصن فيها عناصر الجماعة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن طيران التحالف العربي نفذ غارتين على مديرية الظَاهِر جنوب غربي صَعدة.

في السياق ذاته، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "القوات المرابطة في جبهة السَليلة والوجَف بمديرية خبْ والشّعْف (شرقي الجَوف)، تمكنت أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين كانت تحاول تصوير مواقع الجيش".