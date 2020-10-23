شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مصرع مفتى دمشق فى تفجير استهدف سيارته.. البيت الأبيض يعلن اعتزام ترامب التصويت فى فلوريدا يوم السبت.. السودان يحقق فى انتهاكات خلال مسيرات شهدتها الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر ”الخليج 365” ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

السودان تبدأ التحقيق فى "انتهاكات" خلال مسيرات شهدتها الخرطوم

ذكر مجلس الوزراء السودانى، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تلقى تقريرا من والى ولاية الخرطوم أيمن نمر، أكد بدء تحقيق "شفاف وسريع"، فيما صاحب مسيرات شهدتها الخرطوم أمس، من "انتهاكات".

البيت الأبيض يعلن اعتزام ترامب التصويت مبكرا فى فلوريدا يوم السبت

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء بصوته مبكرا فى انتخابات الرئاسة خلال زيارته لفلوريدا فى عطلة نهاية الأسبوع.





مقتل ناشط إيرانى معارض فى تورنتو الكندية

أكدت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل ناشط إيرانى معارض فى تورنتو الكندية، وقالت القناة، إن الشرطة الكندية تفتح تحقيقا بمقتل ناشط إيرانى معارض.





إثيوبيا تعاقب منتهكى قواعد العزل العام بالسجن لمدة تصل إلى عامين

قال مكتب النائب العام فى إثيوبيا إن من ينتهكون عن عمد قواعد العزل العام لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19 قد يعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى عامين فى ظل مخاوف من تهاون المواطنين فى الالتزام بالقواعد بعد رفع حالة الطوارئ.





فرنسا توسع حظر التجوال الليلى فى 38 مقاطعة جديدة بسبب كورونا

ذكرت قناة العربية، أن فرنسا توسع حظر التجوال الليلى فى 38 مقاطعة جديدة بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد..





لقطات لاشتعال النيران فى مبنى هيئة الموانئ فى العاصمة النيجيرية لاجوس

وسط معاناة نيجيريا من اضطرابات بسبب الأوضاع الأمنية فى البلاد، نشب حريق فى مقر هيئة الموانئ النيجيرية فى العاصمة لاجوس بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات ضد تعاملات الشرطة..





عمدة مدينة برون الفرنسية يتلقى تهديدا بقطع رأسه للمرة الثانية فى أسبوع

تلقى عمدة مدينة برون الفرنسية، جيريمى بريود، ، تهديدا بقطع رأسه للمرة الثانية فى غضون أسبوعين، وذلك بحسب صحيفة "لاديباش" الفرنسية..

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التشيك توافق رسميا على قبول المساعدات الأجنبية لمواجهة فيروس كورونا

وافقت الحكومة التشيكية رسميا على قبول المساعدات الأجنبية فى اطار مساعيها لتجاوز أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكر راديو "براغ الدولي" أنه من المنتظر أن يصل فريق يتألف من 28 طبيبا.

وفاة 2 وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب صهريج مياه فى جدة السعودية .. فيديو

تسبب انقلاب صهريج للمياه على شارع السلام بجدة، فى وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين واحتجاز 3 مركبات، حيث أكد عبد الله أبو زيد، المتحدث للهلال الأحمر بمحافظة جدة.

مصرع مفتى دمشق إثر تفجير إرهابى استهدف سيارته

لقى مفتى دمشق وريفها الشيخ محمد عدنان أفيونى مصرعه إثر إصابته فى تفجير عبوة ناسفة فى بلدة قدسيا بريف دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، ، إن "الشيخ محمد عدنان أفيونى مفتى دمشق وريفها استشهد .

رئيس وزراء السودان يؤكد أولوية تحقيق أهداف الثورة

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن أولوية الحكومة صون أرواح وكرامة وممتلكات المواطنين، وتحقيق أهداف ثورتهم، مشددا على أن إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها يكون على قيم العدالة والمحاسبة .

الكويت تتبرع بخمسة ملايين دولار لدعم لاجئى الروهينجيا

أعلنت الكويت ، تبرعها بخمسة ملايين دولار أمريكى من الموارد المتاحة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم لاجئى الروهينجيا، وأعرب وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

إسرائيل تعلن توقيع اتفاقية طيران مع البحرين لتسيير 14 رحلة جوية أسبوعيا

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بينيامين نتنياهو، أنه تم التوقيع على اتفاقية طيران مع البحرين لتسيير 14 رحلة جوية أسبوعيا..

تونس تعلن عن استضافة محادثات ليبية 9 نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، استضافة المحادثات السياسية الليبية فى الـ 9 من نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة..