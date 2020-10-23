شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. جدل على مواقع التواصل حول مبنى غريب التصميم فى جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مبنى غريب التصميم في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب السعودية جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من سقوطه وتسببه بكارثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمبنى قيد الإنشاء وهو عبارة عن بناء ضيق جدا وأقرب لكونه جدارا فقط في الطابق الأرضي، بينما يتسع في الطابق العلوي بشكل كبير يفوق مساحة الطابق السفلي بصورة لافتة.

وأثار المبنى، الذي يعود لجمعية البر الخيرية، موجة سخرية وطرافة من قبل ناشطين بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من سقوطه.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش، محمود بن علي الأقصم، في بيان مصور، إن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار.

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وأوضح الأقصم أن البناء حاصل على التراخيص اللازمة، ويخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، ولا يزال قيد الإنشاء، ولم يظهر بعد بشكله النهائي، لكنه أخلى مسؤولية الجمعية من سلامة المبنى، وحملها للمشرفين الهندسيين.

من جانبه، أكد المواطن عبد الرحمن الشهري، الجار الملاصق للمبنى، أنه كان من معارضي تشييده، وعرض على الجمعية أرضا عوضا عنها بتكلفة 250 ألف ريال، لكنهم رفضوا.

وقال الشهري في مقطع فيديو إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى سقوطه على منزله، مقدما تعويضا للجمعية بقطعة أرض، شرط ألا يقام المبنى بذلك الشكل، لكن جميع الشكاوى لم تر النور.