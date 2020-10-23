شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: قصف للتحالف الدولى على اجتماع لقادة "تحرير الشام" غرب إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن قصف للتحالف الدولى ضد داعش، تم على اجتماع لقادة "تحرير الشام" غرب إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال المرصد السورى، إن قتلى وجرحى في قصف التحالف الدولي لاجتماع "تحرير الشام".

وقبلها نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل،عن وكالة الأنباء السورية، تأكيدها مقتل مفتى دمشق جراء انفجار عبوة ناسفة فى بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية. وقبلها نقلت قناة العربية الحدث، عن إعلام سورى تأكيده أن سقوط صاروخ إسرائيلى على مدرسة قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالى.

وفى وقت سابق، أطلقت طائرات تركية "مسيرة" صواريخ جوية استهدفت منطقة فى محيط مدينة المالكية بريف الحسكة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.