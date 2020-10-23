شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إسرائيل تعترض صاروخا فوق عسقلان أطلق من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل تعترض صاروخا فوق عسقلان أطلق من غزة.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات محيط غزة.

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وفى وقت سابق هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها قبالة شاطيء منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على الهروب إلى شاطيء البحر.