شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحقيق فى "انتهاكات" خلال مسيرات شهدتها الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مجلس الوزراء السودانى، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تلقى تقريرا من والى ولاية الخرطوم أيمن نمر، أكد بدء تحقيق "شفاف وسريع"، فيما صاحب مسيرات شهدتها الخرطوم أمس، من "انتهاكات".

وأوضح مجلس الوزراء - فى بيان مساء اليوم الخميس - أن حمدوك تلقى تقريرا من والى الخرطوم، حول "الخطوات التى اتخذتها مؤسسات الولاية قبل وأثناء وبعد المسيرات والاحتجاجات التى انتظمت فى ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964، والانتهاكات التى صاحبت بعض هذه المسيرات".

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وذكر التقرير أن مؤسسات الولاية وضعت خطة بالتعاون مع مؤسسات الشرطة الاتحادية المختلفة لتأمين مسارات المسيرات، مشيراً إلى أن هناك بعض الأحداث المؤسفة وغير المقبولة التى صاحبتها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن سرعة إنجاز العدالة قيمة مستقلة، وأحد موجبات استقرار الانتقال الديموقراطى بالبلاد، مشددا على ضرورة قيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة وحقوق مواطنيها لتحقيق أهداف الثورة، والاستمرار فى الدفع بأجندة الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة فى سياق ما بعد اتفاق السلام.