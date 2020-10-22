شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معلمة تلجأ لعداد كهرباء لمواصلة تقديم دروسها إلى طالباتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة لجأتإلى عداد الكهرباء لمواصلة تقديم الدروس لطالباتها عبر منصة مدرستي بعد انقطاع الكهرباء عن بيتها. وظهرت المعلمة وهي تسجل حضور طالباتها بجانب عداد الكهرباء بينما يوجد بجانبها حفريات وذلك بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

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