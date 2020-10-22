شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء فتاة في «ظروف غامضة» غرب مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة عمليات البحث عن فتاة مفقودة تبلغ من العمر 17 عاما، حيث فُقدت في ظروف غامضة غرب مكة.

يذكر أن الفتاة التي فقدت، مساء أمس الأربعاء، من منزل أسرتها غرب مكة لا تشكو من أية أمراض، فيما تتواصل عمليات البحث من قبل أسرتها والجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة.