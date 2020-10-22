شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. طائرات أرامكو تشارك في إخماد «حريق تنومة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع ستشارك صباح يوم غد في عملية إطفاء الحريق بالمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20%.
وأوضحت إمارة عسير، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.
يذكر أن حريقاً ضخماً اندلع مساء أمس في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. طائرات أرامكو تشارك في إخماد «حريق تنومة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.