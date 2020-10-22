شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. طائرات أرامكو تشارك في إخماد «حريق تنومة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع ستشارك صباح يوم غد في عملية إطفاء الحريق بالمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20%.

وأوضحت إمارة عسير، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.

Advertisements

يذكر أن حريقاً ضخماً اندلع مساء أمس في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.