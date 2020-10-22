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تحييد 15 قياديا من "جبهة النصرة" قرب الحدود السورية التركية

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© Sputnik . KAREEM TEEBI

وأكدت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك" أن الانفجار ناجم عن استهداف طائرة مسيرة مذخرة لاجتماع قياديين من "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" المحظور في روسيا، وذلك في بلدة جكارة غرب مدينة سلقين شمال إدلب على الحدود السورية التركية.

وأكدت المصادر مقتل 15 قياديا من "هيئة تحرير الشام"، لم تحدد هوياتهم بعد، إضافة إلى إصابة 9 آخرين بجروح بالغة، وذلك أثناء عقدهم اجتماعا داخل البلدة، كما رجحت المصادر ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود حالات حرجة بين المصابين.

وتقع بلدة (جكارة) على الحدود السورية التركية، إلى الغرب من مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، وتحوي أحد المعابر غير الشرعية بين البلدين.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، وهو الاسم الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والمحظور في روسيا، مع تشكيلة واسعة من التنظيمات المتطرفة المتحالفة معها، على معظم محافظة إدلب وريفها، بما في ذلك المعابر الدولية والشريط الحدودي شمال غرب سوريا.

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