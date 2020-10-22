"سيارة متفحمة"... المشاهد الأولى لمكان استهداف مفتي دمشق وريفها... صور وفيديو

وتظهر المشاهد والصور المتداولة سيارة جيب رباعية الدفع، اختفت معالمها تقريبا، تعرضت للاحتراق والتخريب بشكل كامل بسبب انفجار العبوة الناسفة.

ويمكن مشاهدة الجزء الداخلي من السيارة حيث احترقت المقاعد وتمزقت وانفصل أحد أبواب السيارة من جهة واحدة وتكسر الزجاج بشكل كامل.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بمقتل الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها إثر إصابته بتفجير بعبوة ناسفة استهدفته في بلدة قدسيا بريف دمشق.

Advertisements

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر طبية أن الشيخ الأفيوني، الذي يرأس مركز المصالحة في منطقة قدسيا وضواحيها وعضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، توفي بعد إصابة بليغة، دون أي إضافات أخرى.

وفور الانفجار، هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى الموقع وتمكنت من انتشال الشيخ الأفيوني من بين النيران التي اندلعت فيها جراء الانفجار، فيما ضربت الأجهزة الأمنية طوقا محكما حول حي (جمعيات قدسيا) الذي يقطنه الشيخ الأفيوني.

ويعد الشيخ الأفيوني أحد أبرز الشخصيات التي عملت على تحقيق المصالحة الوطنية في جنوب وغرب دمشق، وقد بذل جهود كبيرة في عام 2015 لدفع المسلحين في منطقتي قدسيا والهامة للانفصال عن "جبهة النصرة" وتسليم أسلحتهم، والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

كما نعت وزارة الأوقاف السورية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الشيخ أفيوني وقالت إنه "ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر".