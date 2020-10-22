شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية تتهم واشنطن بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الخارجية الروسية، عن قلق موسكو من تطور الأوضاع فى شمال شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية وإذكاء النزاعات الانفصالية فى صفوفهم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا فى تصريحات لها أوردتها قناة " روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس- إن هناك محاولات أمريكية مستمرة لفصل الأكراد عن الدولة السورية، عبر تغذية النزعات الانفصالية.
وأكدت زاخاروفا أن موسكو تدعو باستمرار دمشق والسلطات المعلنة من جانب واحد فى شمال شرق سوريا لإجراء حوار بناء من أجل إيجاد حلول مقبولة للطرفين.
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