الارشيف / اخبار الخليج

الخارجية الروسية تتهم واشنطن بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية تتهم واشنطن بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الخارجية الروسية، عن قلق موسكو من تطور الأوضاع فى شمال شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية وإذكاء النزاعات الانفصالية فى صفوفهم.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا فى تصريحات لها أوردتها قناة " روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس- إن هناك محاولات أمريكية مستمرة لفصل الأكراد عن الدولة السورية، عبر تغذية النزعات الانفصالية.

Advertisements

 

وأكدت زاخاروفا أن موسكو تدعو باستمرار دمشق والسلطات المعلنة من جانب واحد فى شمال شرق سوريا لإجراء حوار بناء من أجل إيجاد حلول مقبولة للطرفين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية تتهم واشنطن بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا