شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 2 وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب صهريج مياه فى جدة السعودية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب انقلاب صهريج للمياه على شارع السلام بجدة، فى وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين واحتجاز 3 مركبات، حيث أكد عبد الله أبو زيد، المتحدث للهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفرق الإسعافية باشرت بلاغاً أكد احتجاز 7 أشخاص داخل مركبات على طريق السلام الواصل بين طريق المدينة ودوار الكرة الأرضية لتنتقل 4 وحدات إسعافية.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أوضح متحدث الهلال الأحمر، أن الحادثة كانت انقلاب صهريج ماء فوق 3 مركبات بداخلها 7 أشخاص، وبإخراجهم اتضح وفاة شخصين، فيما تم نقل 3 حالات للمستشفى، منها حالتان خطرتان وواحدة متوسطة الإصابة، وتم علاج حالتين أخريين بالموقع دون الحاجة لنقلهما للمستشفى.

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وأكد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميدانى معتز الباشا نجحت فى التعامل مع الحالات المصابة، والتثبت من عدم وجود إصابات أخرى بالموقع.





وتفاجأ مرتادو طريق السلام بتمايل الصهريج بأعلى الطريق، قبل أن ينقلب على المركبات المجاورة وعددها 3 مركبات، فيما عانت الحركة المرورية بالموقع قبل تدخل فرق المرور التى عمدت إلى فك الازدحام وتسيير المركبات.







