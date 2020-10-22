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مصرع مفتى دمشق إثر تفجير إرهابى استهدف سيارته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مفتى دمشق وريفها الشيخ محمد عدنان أفيونى مصرعه إثر إصابته فى تفجير عبوة ناسفة فى بلدة قدسيا بريف دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، الخميس، إن "الشيخ محمد عدنان أفيونى مفتى دمشق وريفها استشهد إثر إصابته بتفجير العبوة الناسفة فى بلدة قدسيا".

 

ونعت وزارة الأوقاف السورية أفيونى وقالت إنه "ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابى غادر"، وأشارت الوزارة، إلى أن العبوة كانت مزروعة فى سيارته، واصفة أفيونى بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي".

 

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