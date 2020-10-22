شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: مستعدون لعلاقات مع إسرائيل شرط موافقة البرلمان الانتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، إن بلاده مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل شرط موافقة البرلمان الانتقالى.

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وفى وقت سابق، أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن أولوية الحكومة صون أرواح وكرامة وممتلكات المواطنين، وتحقيق أهداف ثورتهم، مشددا على أن إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها يكون على قيم العدالة والمحاسبة والحرية وسيادة حكم القانون.

وتلقى حمدوك تقريرا من وزير الداخلية السودانى الفريق أول الطريفى إدريس، ومدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ، واطلع رئيس الوزراء على الإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الداخلية ممثلة فى قوات الشرطة ولاية الخرطوم قبل وأثناء وبعد المسيرات التى شهدتها الخرطوم أمس.