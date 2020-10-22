شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» بشأن إشارات رجال الأمن اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية يعتبر مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

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وقالت الإدارة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق.

وأضافت أن عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية يعد مخالفة مرورية.