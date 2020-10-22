شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تكشف نسبة التزام «محال الذهب والمجوهرات» بقرارات التوطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للتفتيش الأستاذ بندر الشويعر أن نسب التوطين بمحال الذهب والمجوهرات بلغت أكثر من 97% بجميع مناطق المملكة، وسط إجراءات مشددة وتعاون مثمر بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والتزامها بقرارات الوزارة.

وفي حديث له بقناة الإخبارية، دعا “الشويعر” المواطنين والمواطنات لتكثيف الجهود عبر الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، او الاتصال عبر الرقم الموحد للوزارة 19911، مُشيرًا إلى مزايا نظام التفتيش المؤسسي “تمام” الذي يهدف لتطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش، وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش.

وقال وكيل “الموارد البشرية” إن إدارة التفتيش قامت بأكثر من نصف مليون حملة رقابية وزيارة ميدانية استهدفت كافة الأنشطة والمهن من بينها محال الذهب والمجوهرات.