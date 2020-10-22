شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تكشف السبب الرئيسي لارتفاع إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أهمية وضع المخالطين في الحجر، موضحاً أن عدم تطبيق هذا الأمر يعد السبب الرئيسي لارتفاع إصابات كورونا..

Advertisements

وأضاف راين، : "إذا كان لدي أمنية سحرية لتحسين أمر يمكننا تحسينه فعلا وتغيير الواقع فهي التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا في الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى".

وقال: "لا أعتقد أن هذا الأمر طُبّق أو أنه طُبّق بشكل منهجي. وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الاصابات.