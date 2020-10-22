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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تكشف السبب الرئيسي لارتفاع إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أهمية وضع المخالطين في الحجر، موضحاً أن عدم تطبيق هذا الأمر يعد السبب الرئيسي لارتفاع إصابات كورونا..
وأضاف راين، : "إذا كان لدي أمنية سحرية لتحسين أمر يمكننا تحسينه فعلا وتغيير الواقع فهي التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا في الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى".
وقال: "لا أعتقد أن هذا الأمر طُبّق أو أنه طُبّق بشكل منهجي. وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الاصابات.
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