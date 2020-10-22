وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أكد متحدث الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت بلاغا باحتجاز 7 أشخاص داخل مركبات على طريق السلام الواصل بين طريق المدينة ودوار الكرة الأرضية لتنتقل 4 وحدات إسعافية إلى المكان.
© Sputnik . Нина Зотина . طريق سريع
وأضاف أن الفرق الإسعافية نجحت في التعامل مع الحالات المصابة، والتيقن من عدم وجود إصابات أخرى بالموقع.
ووفقا للصحيفة تفاجأ مرتادو طريق السلام بتمايل الصهريج بأعلى الطريق، قبل أن ينقلب على المركبات المجاورة وعددها 3 مركبات، فيما عانت الحركة المرورية بالموقع قبل تدخل فرق المرور التي عمدت إلى فك الازدحام وتسيير المركبات.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد مؤلم... لحظة انقلاب صهريج على 3 سيارات في جدة بالسعودية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.