مشهد مؤلم... لحظة انقلاب صهريج على 3 سيارات في جدة بالسعودية... فيديو

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أكد متحدث الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت بلاغا باحتجاز 7 أشخاص داخل مركبات على طريق السلام الواصل بين طريق المدينة ودوار الكرة الأرضية لتنتقل 4 وحدات إسعافية إلى المكان.

© Sputnik . Нина Зотина . طريق سريع

وأوضح أبو زيد أن الحادثة كانت انقلاب صهريج ماء فوق 3 مركبات بداخلها 7 أشخاص، وبإخراجهم اتضح وفاة شخصين، فيما تم نقل 3 حالات للمستشفى، منها حالتان خطرتان وواحدة متوسطة الإصابة، وتم علاج حالتين آخريين بالموقع دون الحاجة لنقلهما للمستشفى.

وأضاف أن الفرق الإسعافية نجحت في التعامل مع الحالات المصابة، والتيقن من عدم وجود إصابات أخرى بالموقع.

ووفقا للصحيفة تفاجأ مرتادو طريق السلام بتمايل الصهريج بأعلى الطريق، قبل أن ينقلب على المركبات المجاورة وعددها 3 مركبات، فيما عانت الحركة المرورية بالموقع قبل تدخل فرق المرور التي عمدت إلى فك الازدحام وتسيير المركبات.