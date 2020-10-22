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رسالة من أول سيدة تعين في منصب بمجلس الشورى السعودي إلى الملك سلمان وولي عهده

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وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غردت حنان الأحمدي: "أرفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير على الثقة الغالية بتعييني مساعداً لمعالي رئيس مجلس الشورى".

وتابعت "اسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة بلادنا الغالية".

​وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء الأحد، أوامر ملكية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشورى.

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© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وشملت الأوامر الملكية، تعيين أول امرأة في منصب رفيع بمجلس الشورى السعودي، حيث نص القرار على تولي الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، منصب مساعد رئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

واعتبرت الأحمدي، تعيينها مساعدا لرئيس المجلس يمثل تشريفا وتتويجا ودعما للمرأة .

وأكدت مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن "المجلس يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دوليا من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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