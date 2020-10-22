وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غردت حنان الأحمدي: "أرفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الثقة الغالية بتعييني مساعداً لمعالي رئيس مجلس الشورى".
وتابعت "اسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة بلادنا الغالية".
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء الأحد، أوامر ملكية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشورى.
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واعتبرت الأحمدي، تعيينها مساعدا لرئيس المجلس يمثل تشريفا وتتويجا ودعما للمرأة السعودية.
وأكدت مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن "المجلس يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دوليا من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من أول سيدة تعين في منصب بمجلس الشورى السعودي إلى الملك سلمان وولي عهده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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