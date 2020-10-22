حمد بن جاسم يتوقع الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال بن جاسم:"الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى".
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وأضاف بن جاسم:"ومع أني لست بمتخصص في الانتخابات الأمريكية غير أني أجزم أن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية".
وواصل رئيس وزراء قطر الأسبق حديثه: "كما قلت سابقا على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى".
وقال الشيخ حمد بن جاسم: "نحن ننسى أن الديموقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها. ولذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي؛ وهذا يتطلب أن نكون ملتزمين بالقانون واللعبة السياسية والمصالح المشتركة والابتعاد عن المزاجية وقصر النظر".
ويشارك الليلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في آخر مناظرة بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، قبل 12 يوما من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وكانت أول مناظرة أقيمت بين ترامب وبايدن في نهايات سبتمبر/ أيلول الماضي، مصحوبة بتبادل الاثنين للاتهامات.
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