رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن الرجوب وفتوح خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الخميس، وضعا ملادينوف في صورة آخر التطورات على صعيد ملف الحوار الوطني والمساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، في سبيل تحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية.
ونقلت وفا على لسان ملادينوف بأن الأمم المتحدة ملتزمة بعملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وحث ملادينوف على استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق الوحدة على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمقدمة ضرورية لأي عملية سياسية مستقبلية على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأكد ملادينوف استعداد الأمم المتحدة لبذل كل ما تستطيع لإنجاح الحوار الوطني بالتعاون مع جمهورية مصر العربية.
وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق حتى الوصول إلى الانتخابات وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح تطلع ملادينوف على تطورات ملف المصالحة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.